Минэнерго оценило экономию по "зеленому" тарифу в 1,5 миллиарда за три месяца

Снижение "зеленых" тарифов с августа в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с инвесторами в альтернативную энергетику позволило сократить выплаты по "зеленому тарифу" на 1,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в том числе в августе экономия составила 618 млн грн, в сентябре – 541 млн грн, в октябре – 376 млн грн (без НДС).

В то же время министерство отмечает, что значительно повысился уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии.

Так, за август гарантированный покупатель оплатил 100% отпущенной продукции – 5,2 млрд грн. За сентябрь производители "зеленой" электроэнергии получили 4,3 млрд грн, что составляет 93% от ее общей стоимости. До подписания Меморандума и принятия соответствующего закона уровень расчетов не превышал 5% (в апреле-июле 2020 года).

Читайте также: "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался по "зеленому тарифу" за август

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

При этом правительство обязалось 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.