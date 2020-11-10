Банки сократили выдачу ипотечных кредитов на фоне обещаний Зеленского, – опрос НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) начал обнародовать результаты ежемесячных опросов банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

Результаты опроса банков свидетельствуют, что за 9 месяцев 2020 года общий объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 16% – до 2,3 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

"В то же время с начала 2020 года заключено только 3640 новых ипотечных договоров, на 269 меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – отмечается в сообщении.

При этом средний размер ипотечного кредита увеличился: если в начале 2019 года он составлял около 490 тыс. грн, то в сентябре 2020 года увеличился до 700 тыс. грн.

Согласно опросу, банки преимущественно кредитуют покупку недвижимости на вторичном рынке.

Так, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляет почти 87% по объему и по количеству от всех новых выдач. Для сравнения, в 2019 году доля кредитов на вторичном рынке по сумме договоров составила 83%, по количеству – 85%.

При этом ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке ниже.

По данным банков, в сентябре 2020 года эффективная средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном – 18,2%. В то же время в сентябре 2020 году около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме заключены с фиксированной процентной ставкой (в начале 2019 года – более 75% всех ипотечных договоров).

В разрезе регионов больше больше всего ипотечных кредитов за 9 месяцев 2020 года выдано в Киеве – 953 договора на 835 млн грн (26% от общего количества и 37% от общей суммы).

После Киева больше ипотечных договоров заключено в Харьковской области – 390 договоров (11% от всех) на общую сумму почти 176 млн грн (7,7% от всех), в Киевской области – 369 договоров на 317,7 млн грн (10% и 14% соответственно), в Днепропетровской – 263 договора на 124 млн грн и Львовской областях – 252 договора на 166,7 млн грн.

Как отмечается в сообщении НБУ, результаты опроса – это самооценка собственных ипотечных портфелей банков, а поэтому она может не совпадать с официальной статистикой, размещенной на сайте НБУ. Различия в первую очередь, обусловлены использованием банками для целей составления этой таблицы данных, в том числе и из управленческой отчетности. Такой подход более точно отражает тип залога по кредитам, а следовательно – и сущность классификации кредитов.

Как сообщалось, в августе президент Владимир Зеленский заявил, что банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей.

Однако заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова позднее отмечала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, но о 10%, обещанных президентом Владимиром Зеленским, пока речь не идет.