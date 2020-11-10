Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за коронавируса, – Резников

Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, передает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, стороны также обсудили вопросы пенсионного обеспечения людей: еврокомиссар выразил надежду, что пенсии украинским гражданам на оккупированных территориях сохранены.

"Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. С 10 ноября, например, открыты два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них – в Счастье – открыт многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", – отметил Резников.

Помимо прочего, поднималась тема гуманитарного разминирования, которое может занять не менее 25 лет. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

Позже замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что РФ продолжает блокировать доступ международных организаций на территорию Крыма.

"Как вы знаете, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Аналогично мы могли бы способствовать таким грузам, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ получили отказ", – сказал Яременко.

Замминистра заверил, что такие действия РФ могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории временно оккупированного Крыма. При этом он подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ, гуманитарные лагеря.

Также прорабатывается вариант с привлечением стационарных больниц в Херсонской области.