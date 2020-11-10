Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза

По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе на строительство и ремонт дорог государственного значения использовано 20,22 млрд грн из выделенных 35 млрд грн.

Таким образом, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на дороги составили 3,9 млрд грн.

Минфин уточняет, что с начала существования Фонда на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%.

В том числе из предусмотренных 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ использовано 42 млн грн. Из 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 709,7 млн грн.

Кроме того, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн.

На повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн было потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог было использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн, на сферу здравоохранения – 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.