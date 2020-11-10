Нацбанк надеется на рост резервов до $30 миллиардов благодаря кредитам МВФ

Сотрудничество с Международным валютным фондом увеличит резервы Национального банка Украины до $29-30 млрд в следующие годы.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в ходе встречи с директором Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером, передает пресс-служба НБУ.

"Поддержка МВФ необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до $29-30 млрд в последующие годы", – сказал Шевченко.

Как сообщалось, Кирилл Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон с 8 по 13 ноября встретится с руководством МВФ, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC). Глава Нацбанка начал визит со встречи в понедельник с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар и с исполнительным директором региональной группы стран-членов Международного валютного фонда Полом Гилберсом.

Как сообщило Министерство финансов, правительственная делегация также направилась в Вашингтон для встречи с руководством МВФ и ВБ.

НБУ в октябре ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе и снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).