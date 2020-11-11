Цены на нефть превысили $43 за баррель

Нефть продолжает дорожать в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer Inc. и немецкой BioNTech, сообщает Интерфакс.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду составляет $43,98 за баррель, что на $0,37 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,21 (2,9%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $41,73 за баррель, что на $0,37 (0,89%) выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,07 (2,7%).

"Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.