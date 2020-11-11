Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов

16 октября Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым был удовлетворен иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признаны недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и другими ответчиками в 2006-2016 годах.