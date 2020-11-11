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Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов

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Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов
16 октября Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым был удовлетворен иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признаны недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и другими ответчиками в 2006-2016 годах.

Верховный Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 24.10.2018, которым ООО "Тех-Трейд-Инвест" было отказано в удовлетворении указанного иска, сообщает Finbalance.

Таким образом, Верховный Суд вернул Приватбанку права кредитного требования на сумму почти 7,5 млрд грн.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Джерело:  Finbalance
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Топ коментарі

  • Super Gut
    Даже не верися, что спонсор зеленского обламался в верховном суде.
  • Aleksei Pravdin
    Байден в ноябре 2016 года, когда он занимал пост вице-президента США и за месяц до начала национализации Приватбанка Коломойского, позвонил тогдашнему президенту Порошенко и предложил ускорить процесс. «Я знаю, что сложно. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», - заявил тогда американский вице-президент.
  • ігор Глас
    бАРИГА ББЄНЯ ПОВЕРНИ ГРОШІ ВКРАДЕНІ В УКРАЇНЦІВ.
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