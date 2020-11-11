В Украине за сутки обнаружили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 11 ноября обнаружено 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки в Украине госпитализированы – 1 453 человека; зафиксировано летальных случаев - 191; выздоровели - 6802 человека;

Всего за все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 489 808 человек; выздоровели 221 459 человек; зафиксировано летальных случаев от коронавируса – 8 947.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд социального страхования с начала осени фиксирует значительный рост количества листков нетрудоспособности, что ведет к росту расходов на финансирование пособий по временной потере трудоспособности.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.