"Астарта" за 9 месяцев получила почти 5 миллионов евро чистого убытка
Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная выручка снизилась на 10,8% – до EUR290,55 млн, за счет снижения объемов продаж зерновых и соевых продуктов, сообщает Интерфакс-Украина.
Экспортные продажи обеспечили половину общей выручки. Показатель EBITDA вырос в 1,5 раз – до EUR81,82 млн, EBITDA маржа с 16% - до 28%. Валовая прибыль увеличилась на 37,9% - до EUR82,37 млн.
Компания отмечает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку в размере EUR87,1 млн – на уровне показателя января-сентября 2019 года, поскольку средняя цена реализации сахара и объемы практически не изменились. Экспорт сахара в отчетном периоде оценивался в 10 тыс. тонн, учитывая, что мировые цены не стимулировали экспорт из Украины.
Сезон производства сахара 2020 "Астарта" начала в сентябре с запуском пяти сахарных заводов. На сегодняшний день компания произвела 140 тыс. тонн сахара.
Выручка в сегменте растениеводства составила EUR121,29 млн (42% общей выручки), что на 17,8% меньше показателя за девять месяцев 2019 года. Компания связывает это со снижением продаж кукурузы, отмечая, что большая часть урожая зерновых и масличных культур 2019 года была продана к концу прошлого года. Экспортные продажи зерна составили 81% дохода сегмента.
Традиционно в третьем квартале "Астарта" начала уборку поздних культур при посеве озимых. В ноябре компания завершила уборку масличных культур с урожайностью подсолнечника 2,2 т/га (снижение на 24% г/г) и урожайностью сои 2,3 т/га (снижение на 8% г/г). Общий объем производства масличных составил 150 тыс. тонн (снижение на 12% г/г).
В настоящее время "Астарта" убирает кукурузу и сахарную свеклу (собрала 70%), при этом промежуточный средний урожай кукурузы показывает снижение на 20% г/г, а сахарной свеклы - на 13% г/г. В октябре 2020 года компания завершила посев озимых культур: посевные площади озимой пшеницы составили 47 тыс. га, озимого рапса - 7 тыс. га.
Выручка сегмента переработки сои составила EUR53,56 млн, что на 13% меньше показателя за январь-сентябрь 2019 года за счет снижения объемов продаж. Экспорт принес 78% выручки сегмента.
"Астарта" сообщает, что выручка сегмента молочного животноводства выросла составила EUR25,04 млн – на уровне аналогичного периода 2019 года, так как снижение объемов производства на 5% было компенсировано ростом цен.
"Капитальные затраты строго контролировались и составили на уровне EUR10 млн за 9 мес. 2020 года. Эти меры позволили компании погасить еще EUR47 млн банковского долга. В результате чистый долг снизился до EUR175 млн, что соответствует соотношению чистый долг/EBITDA в 1,6х на конец 9 мес. 2020 года. По состоянию на конец отчетного периода "Астарта" соблюдала финансовые ковенанты", - говорится в отчете компании.
"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.