Apple представила ноутбуки с собственным процессором

Компания Apple показала новые модели компьютеров Mac и ноутбуков MacBook Air с собственными чипами на презентации в Купертино под названием "Еще кое-что".

По заявлениям Apple, собственная разработка компании, процессор M1, является самым мощным и производительным на рынке, сообщает Интерфакс-Украина.

Первым компьютером на новом чипе станет MacBook Air - устройство может работать до 18 часов без подзарядки и оснащено до 2 Тб внутренней памяти. Цена в США за базовую модификацию составит $999. За $699 будет продаваться Mac Mini, также оснащенный M1.

Apple также показала обновленный MacBook Pro - с новым процессором он будет работать до 20 часов без подзарядки. Он также оснащен до 2 Тб внутренней памяти, а также 16 Гб оперативной памяти. Стартовая цена за базовую модель - $1299.

Для работы с новым процессором компания разработала Mac OS Big Sur, о которой подробно рассказала на июньской WWDC. Релиз операционной системы запланирован на 12 ноября.