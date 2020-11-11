Большая часть потребителей Хмельницкой области вовремя оплачивает доставку газа

По состоянию на 1 ноября текущего года 62% потребителей газа Хмельницкой области своевременно рассчитываются доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

Благодаря этому, "Хмельницкгаз" подготовил газовые сети региона к работе в отопительный сезон в условиях максимальной нагрузки и продолжает круглосуточно обеспечивать бесперебойное распределение газа, отмечает компания. В то же время, более 55 тыс. потребителей накопили долги, среди которых и 9 тыс. получателей государственной помощи. Поэтому, долги суммы взыскиваются в судебном порядке, а субсидианты рискуют остаться субсидии.

"Мы благодарны нашим клиентам за понимание важности своевременной оплаты услуг по доставке газа, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Ведь, как известно, именно за счет тарифных средств осуществляется обслуживание и содержание около 18 тыс.км газовых сетей области, их подготовка к зиме, функционирование аварийно-диспетчерской и других производственных служб. В то же время, поддерживается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов по обеспечению бесперебойной доставки газа к каждому потребителю. Ведь это - особенно важно в отопительный сезон".

Вместе с тем, общая сумма задолженности клиентов АО "Хмельницкгаз" за услуги распределения газа достигла более 18 млн. грн. Поэтому при наличии долга потребителю направляется предупреждение. При отсутствии реагирования - взыскание долга осуществляется в судебном порядке. При этом, кроме суммы долга, должник платит и судебные издержки.

Поэтому "Хмельницкгаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов, а вовремя рассчитываться за полученные услуги по распределению газа, чтобы гарантировать стабильную и безопасную доставку газа в свой дом.

Клиенты АО "Хмельницкгаз" с начала года, в соответствии с законодательством, платят за доставку газа по отдельным счетам своей газораспределительной компании.

Поэтому, в условиях карантина, оплатить доставку можно из дома, по выбранному клиентом удобному платежному сервису и наименьшей комиссией через

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Компания напоминает, что даже в действующий период карантина, АО "Хмельницкгаз", как предприятие критической инфраструктуры, ни на минуту не прекращает доставлять природный газ более 400 тыс. подолян. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца или при финансовой возможности.