Таможня начнет сообщать Экологической инспекций данные об импортерах масел

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственная экологическая инспекция договорились с Государственной таможенной службой об обмене информацией о перемещении через границу масел и опасных отходов.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованный, передает пресс-служба ведомства.

"В течение нескольких дней совместно проработаем порядок взаимодействия и информационного обмена относительно отработанных масел. Документ будет предусматривать обязательное предоставление Таможенной службой данных об объеме ввезенных на территорию Украины смазочных материалов, а Госэкоинспекцией – информации о результатах проведенных проверок", – отметил Мальованный.

В ведомстве пояснили, что необходимость разработки такого порядка возникла из-за того, что для контроля за ввозом и утилизацией масел Госэкоинспекции нужны дополнительные данные.

"Проверка соответствия ввоза через таможенный контроль и использования масел на территории Украины должна подтверждаться экспертизой Госэкоинспекции о проведенной утилизации. Но для этого инспекции необходимо владеть информацией об объемах их ввоза, поскольку предприятие может поставить, скажем, 20 тонн масла, а утилизировать 5 тонн. Такое взаимодействие позволит противодействовать незаконному уничтожению и сжиганию масел на предприятиях, что на сегодняшний день является проблемой для экологии в рамках всего государства", – уточнил Мальованный.

Как сообщалось, Украина на 100% зависит от импорта моторных масел, ввозя базовые и товарные масла. Россия является крупнейшим источником базовых масел: в 2019 году на нее пришлось 90,5% импортных поставок (67 тыс. тонн), за восемь месяцев 2020 года – 85,7% (43 тыс. тонн).