"Укрэксимбанк" завершил выкуп евробондов на $300 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" 10 октября завершил досрочный выкуп еврооблигаций общей номинальной стоимостью $300 млн.

Об этом председатель правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы удачно провели финансовую операцию, которую до нас не совершал ни один украинский эмитент еврооблигаций – досрочно выкупили часть дорогих бондов… Вчера мы провели расчет по евробондам на общую сумму $300 млн", – сообщил топ-менеджер.

Как уточнили в пресс-службе банка, держатели облигаций с погашением в 2022 году подали заявки на выкуп ценных бумаг на $84,05 млн по номинальной стоимости, все они были приняты к выкупу.

По облигациям с погашением в 2025 году были поданы заявки на $372,69 млн по номинальной стоимости, из них банк удовлетворил заявки на $215,95 млн.

Цена выкупа по облигациям с погашением в 2025 году составила 104,5% от номинала, по облигациям с погашением в 2022 году – 103,75% от номинала.

Как сообщалось, 26 октября "Укрэксимбанк" предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и ставкой купона 9,625% и в 2025 году со ставкой купона 9,75% на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств. После этого банк получил на раннем этапе заявки на выкуп евробондов в общем объеме $456,7 млн.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.