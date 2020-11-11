Пассажиропоток аэропортов Украины упал с начала года на 63%

Аэропорты Украины в январе-октябре 2020 года, согласно оперативным данным, обслужили 7,66 млн пассажиров, что на 63,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины.

В том числе в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 63,9% – до 6,77 млн человек.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-октябре текущего года украинские авиакомпании обслужили почти 4,27 млн человек, что на 64,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 3,84 млн человек (сокращение на 65%).

При этом за 10 месяцев украинские авиакомпании выполнили 37,8 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в том числе 30 тыс. международных (-59,8%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,34 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.