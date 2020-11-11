Кабмин направил 900 миллионов на кислород для больных COVID-19 за счет ремонта дорог

Кабинет министров перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, направив 895,58 млн грн на обеспечение больниц подачей кислорода за счет средств, предусмотренных на ремонт дорог.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, 11 ноября, с доработкой в однодневный срок.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, выделение дополнительных средств призвано увеличить количество больничных коек с централизованной подачей кислорода для больных.

"Средства будут выделены на бесповоротной основе из Фонда борьбы с COVID-19 как субвенцию из госбюджета местным бюджетам. Реализация проекта предлагается путем сокращения расходов развития по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения", – сказал Степанов.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет выделенных средств планируется обеспечить подачу кислорода (централизовано и с использованием кислородных концентраторов) для 14,43 тыс. коек.

По данным Минздрава, сейчас из 52,72 тыс. коек подачей кислорода обеспечено только 30,71 тыс.