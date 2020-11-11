Денежная масса в октябре возросла на 2%, – НБУ

Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% – до 1,78 трлн грн, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% – до 581,72 млрд грн,

Об этом свидетельствуют данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в октябре возросли также на 2,2% – до 485,91 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,9% – до 1,27 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 2,6% (до 764,93 млрд грн), а в инвалюте – на 0,5% (до 502,98 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков в октябре сократился на 2% – до 958,34 млрд грн, в том числе в нацвалюте – 1,8% (до 595,42 млрд грн) и в инвалюте – на 2,3% (до 362,92 млрд грн).

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в октябре снизились на 2,7% – до $15,37 млрд.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 2,9%, денежная база – на 1%, в том числе М0 – на 1%. Депозитный портфель банков за сентябрь увеличился на 3,6%, в то время как кредитный сократился на 3,3%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы – с 19,5% на 25,4%.