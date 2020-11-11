"Дія Сity" станет стимулом для развития цифровой экономики, – замминистра цифровой трансформации Борняков

Разрабатываемый Министерством цифровой трансформации проект "Дія City" создаст специальный правовой режим для развития IT-индустрии и не предусматривает дополнительной налоговой нагрузки для ІТ-компаний.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков написал в авторской колонке на NV.ua.

Он напомнил, в первой декаде ноября в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, которые, после их принятия, ознаменуют старт "Дія City".

В частности, проект закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" был подготовлен Минцифры в сотрудничестве с представителями IT-бизнеса, депутатским корпусом и представителями Кабинета министров. В ближайшее время в парламенте также будет представлен законопроект о налоговых условиях, которые являются частью "Дія City".

"Первое и главное: законопроект ("О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", – ред.) не меняет действующие правила ведения деятельности для ІТ-компаний или иного бизнеса. Минцифры создает альтернативу – специальный правовой режим для компаний, которые добровольно войдут в "Дія City". Все опции, предусмотренные в "Дія City", будут существовать для резидентов. Минцифры будет формировать и реализовывать политику по развитию "Дія City", определять общую стратегию развития проекта, а также обеспечивать прозрачный баланс между интересами резидентов "Дія City" и государства", – пояснил Борняков.

Он подчеркнул, что резидентство в "Дія Сity" будет добровольным.

"Если компания не становится резидентом "Дія City", для нее ничего не меняется. Компания остается в тех условиях, в которых ей комфортно. "Дія City" не может дискриминировать никого из участников рынка, ведь проект только предлагает дополнительные возможности, которыми желающие могут воспользоваться, или проигнорировать и оставить для себя все как есть", – отметил заместитель министра.

При этом для того, чтобы стать резидентом "Дія Сity", компании необходимо соответствовать ряду критериев: средняя заработная плата не менее $1400, численность сотрудников – не менее 9 человек, а сумма дохода от профильной деятельности компании составляет не менее 90%.

Кроме того, деятельность компании должна соответствовать видам, определенным законопроектом: разработка компьютерных игр, обучение компьютерной грамотности, предоставление программных продуктов онлайн, исследования и разработки в сфере информационных технологий, рекламные услуги с использованием разработок резидентов "Дія City".

По словам Борнякова, "Дія Сity" не создаст дополнительную налоговую нагрузку для резидентов.

"Законопроект о налоговых условиях будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде. Но уже на данном этапе мы видим, что эта тема – повод для манипуляций заинтересованных сторон. Как я уже говорил, "Дія City" не создает дополнительную налоговую нагрузку. Налоговые условия, которые предусмотрены в проектах, совпадают с теми, что существуют сейчас. Налог на доходы физических лиц составит 5%, а единый социальный взнос в 22% будет взиматься с минимальной зарплаты. Военный сбор не пересматривается – 1,5%. Налоговая нагрузка на заработную плату, таким образом, составит 6,5%, плюс 1100 грн", – уточнил замминистра.

По его слоам, авторы "Дія Сity" рассчитывают, что пакет необходимых законопроектов для запуска проекта будет принят Верховной Радой до конца 2020 года.