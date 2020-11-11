"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на 18 ноября

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" сообщением Киев-Львов-Киев на 18 ноября 2020 года.

Рейсы будут обслуживаться подвижным составом производства Hyundai, говорится в сообщении компании в Telegram.

Поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 06:00 и прибывать во Львов в 11:09 (с остановками на станциях "Коростень" и "Пидзамче").

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 18:46 и прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 23:53.