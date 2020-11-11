Кабмин сменил главу Одесского припортового завода (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Из открытых источников известно, что Парсентьев в 2005 году работал заместителем "Лисичанскнефтеоргсинтез", эксплуатировавшего Лисичанский НПЗ. В это время главой Луганской ОГА был нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов.

С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского"Газпромом". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

В пресс-службе Фонда госимущества (ФГИ) называют причиной смены руководства ОПЗ определенные претензии к работе бывшего главы предприятия.

"Предыдущее руководство ОПЗ выполнило возложенные на него обязанности по обеспечению бесперебойной работы предприятия. Однако, проведенный ФГИ внеплановый внутренний аудит ОПЗ за январь-сентябрь 2020 года… продемонстрировал ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность экс-руководства завода", – отмечается в сообщении.

В частности, бывший менеджмент ОПЗ не произвел реструктуризацию задолженностей завода и конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, осуществлял недостаточно эффективное управление непрофильными активами завода, а также предложил нереалистичный проект финансового плана на 2021 год, заявляют в Фонде.

"Учитывая вышесказанное и реализуя определенные законодательством полномочия для достижения стратегических целей ОПЗ и защиты интересов государства, наблюдательный совет предприятия принял решение о смене председателя правления ОПЗ", – сказано в сообщении.

ФГИ заявляет, что перед новым руководством ОПЗ поставленные задачи по расширению объемов производства и повышению рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной приватизации.

Как сообщалось, с января 2020 года должность и.о. главы правления – директора ОПЗ занимал Николай Синица.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.