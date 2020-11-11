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Государственную зерновую корпорацию возглавил уволенный глава ГП "Укрлектравы"

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Государственную зерновую корпорацию возглавил уволенный глава ГП "Укрлектравы"
Кабинет министров 11 ноября своим распоряжением временно возложил исполнение обязанностей главы правления ПО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на Андрея Власенко, который в конце октября был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы".

Двое народных депутатов-представителей профильного аграрного комитета на заседании правительства выступили против такого назначения, подвергнув критике выбранную кандидатуру, однако премьер Денис Шмыгаль сказал, что вопрос уже проголосован, сообщает Интерфакс-Украина.

Шмыгаль также уточнил, что Власенко назначен и.о. главы ГПЗКУ как первый замглавы правления предприятия.

Как сообщалось, Минэкономики в конце октября сообщило об увольнении Власенко из "Укрликтрав" "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

Власенко, согласно информации на сайте Николаевского областного совета, представляет политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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