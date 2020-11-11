Аэропорт "Киев" потерял 71% пассажиропотока с начала года

В октябре 2020 года Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 46,1 тыс. пассажиров, что на 79,5% меньше, чем в октябре 2019 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 44,2 тыс., на внутренних рейсах - 1,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в октябре 2020 года составило 1151 на прилет и вылет, что на 49,3% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов - 930, внутренних - 221.

Наиболее популярные международные направления в октябре 2020 года - Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Биллунн (Дания) Даламан (Турция), Лондон (Великобритания), Познань (Польша), Вильнюс (Литва), внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса.

Всего с начала 2020 года, за январь-октябрь аэропорт "Киев" обслужил 646,6 тыс. пассажиров, что на 71,1% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 633, 7 тыс., на внутренних рейсах - 12,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-октябре 2020 составило 10 951 на прилет и вылет, что на 53,5% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов - 8750, внутренних - 2201.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года - Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия), Дортмунд (Германия); внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса.