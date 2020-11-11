Кабмин сменил главу Концерна радиосвязи и телевидения

Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, своим распоряжением назначил Кирилла Данилова генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другим своим распоряжением Кабмин уволил с должности гендиректора КРРТ Сергея Микрюкова по собственному желанию.

В последние годы Кирилл Данилов руководил днепропетровским филиалом Концерна РРТ.

Согласно декларации, он владеет 25% акций ООО "Мост Айс", торговыми марками "Индоор медиа", "Губернские хроники", "Хот Гриль". Данилов известен в Днепре как бывший гендиректор "9 канала" (телекомпания "Приват ТВ Днепр"), который связывали с соратником Игоря Коломойского Святославом Олейником.

Как сообщалось, Микрюков занимал должность гендиректора КРРТ с января 2020 года. С декабря 2018 года Микрюков занимал должность и.о. гендиректора концерна.