Кабмин упростил процедуру открытия счетов для получения пенсий

Кабинет министров упростил процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи, что будет способствовать распространению безналичных расчетов среди получателей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Решение правительства предоставляет возможность открывать текущие счета получателям пенсии, пособия без предварительного обращения в банковское учреждение. Для открытия такого счета лицу нужно лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины/орган социальной защиты населения.

В свою очередь Пенсионный фонд/орган социальной защиты населения на основании полученных заявлений от получателей сформирует список таких получателей и передает его вместе со всеми необходимыми документами для открытия счета в соответствующие уполномоченные банки. Банк открывает на основании полученных данных текущие счета получателям и предоставляет Пенсионному фонду/органу социальной защиты населения реквизиты таких счетов.

Также установлены единые требования к банкам, через которые будет проводиться выплата пенсий, денежной помощи и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Ожидается, что принятое постановление уменьшит количество посещений учреждений при назначении пенсии или пособий в период распространения COVID-19, что является особенно опасным для пожилых людей.

В частности, позволит назначать пенсию, пособие получателям или перевести их выплату на текущий счет, открытый в банке, за одно посещение Пенсионного фонда/органа социальной защиты населения, что уменьшит контакты с другими лицами в период карантина.