Ставки по гривневым депозитам упали ниже 9% годовых, – НБУ

В течение третьего квартала 2020 года ставка по 12-месячным депозитам в гривнях снизилась на 0,9 п.п. – до 8,7% годовых.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что, хотя учетная ставка НБУ остается неизменной, ожидается дальнейшее снижение ставок по кредитам, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан.

По данным НБУ, спрэд между трехмесячными и 12-месячным депозитам в гривнях незначительно вырос – с 0,2 п.п. до 0,5 п.п., однако это не создавало стимулов для продолжения срочности депозитов, а гривневые средства корпораций подешевели на 1,4 п.п. – до 3,8% годовых.

Согласно отчету, средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнях за июль-сентябрь сократились на 1,0 п.п. – до 9,6% годовых, а по кредитам физилицам – на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

Указывается, что чистые активы украинских банков за третий квартал возросли на 7,6% – до 1,71 трлн грн, доля ОВГЗ в активах – на 4,8 п.п., а депозитных сертификатов НБУ – на 17%.

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Регулятор отметил, что отмена жестких карантинных ограничений по дальнейшему снижению кредитных ставок в июле-сентябре способствовала восстановлению спроса бизнеса и населения на кредиты. В частности, портфель чистых гривневых кредитов бизнеса без учета резервов увеличился за третий квартал на 3%, хотя был все еще ниже на 6% г/г, а портфель чистых гривневых кредитов населению в третьем квартале увеличился на 3,9% (ниже прошлого года на 8,8%). Отмечается, что в третьем квартале чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости выросли на 6,9% кв./кв.

По информации НБУ, доля неработающих кредитов сократилась за июль-сентябрь на 2,9 п.п. – до 45,6%, что является минимальным значением с момента введения нового определения неработающих кредитов, что соответствует международным стандартам.

В то же время, в третьем квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль-сентябрь возросли всего на 1,2% или на 27,1% г/г, что существенно ниже, чем во втором квартале (10, 9% кв./кв.). Объемы валютных вкладов населения увеличились на 1,3% кв./кв., или на 5,3% г/г в долларовом эквиваленте соответственно.

Согласно отчету, обязательства украинских банков за третий квартал увеличились 7,7% (до 1,5 трлн грн), в то время как объемы средств клиентов сократились на 0,4 п.п. и на конец сентября их доля в обязательствах составляла 85%, тогда как обязательства банков перед НБУ увеличились на 0,7 п.п. – до 1,3%.

Указывается, что объемы гривневых средств предприятий в банках увеличились на 12,6% кв/кв, в том числе в государственных банках, включая "Приватбанк" – на 17,6% кв./кв.

В свою очередь объемы гривневых вкладов населения увеличились на 1,2% кв./кв., в том числе в "Приватбанке" – на 3,2%, а валютные средства в банках за квартал выросли на 1,3% кв./кв., отметил НБУ.

По данным Нацбанка, в связи с ослаблением гривни, за третий квартал уровень долларизации средств клиентов вырос на 0,3 п.п. – до 41%.

Регулятор отметил, что главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценение качества кредитного портфеля. Банкам все еще предстоит сделать корректную оценку кредитного риска с учетом текущих макроэкономических прогнозов и отразить ожидаемые убытки в финансовой отчетности.