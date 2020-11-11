Польский нефтегазовый концерн PGNiG назначил нового главу

Наблюдательный совет польского нефтегазового концерна PGNiG назначил на должность главы правления с 12 ноября Павла Маевского.

Как сообщается на сайте компании, новый глава PGNiG назначен на срок до 10 января 2023 года.

Согласно биографической справке, Маевский до последнего времени занимал должность председателя правления Grupa Lotos S.A. – второго по размеру нефтепереработчика страны, ранее он работал на руководящих должностях в ряде крупных польских компаний.

Как сообщалось, ранее PGNiG объявила об отставке Ежи Квечиньски с должности главы правления компании с 22 октября по "личным причинам".

Квечиньски был назначен членом правления PGNiG SA с 10 января 2020 года. До этого он занимал должности министра финансов и министра инвестиций и развития в польском правительстве.

Незадолго перед отставкой, 12 октбяря, глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.