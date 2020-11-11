Суды почти узаконили строительство скандального дома-монстра на Подоле

Суд обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) изготовить и выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на объект: "Строительство жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе города Киева (корректировка)".

Соответствующее решение 4 ноября вынес судья Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Григорович, пишут Наші гроші.

Кроме того, 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева, который ранее обязал фирму снести самовольно построенные четыре этажа указанного здания, известного как "Дом-монстр на Подоле".

Что касается первого решения, то согласно материалам Окружного административного суда Киева, фирма обратилась к ГАСИ с заявлением о принятии в эксплуатацию законченного объекта строительства и выдаче сертификата. Однако 13 августа получила отказ.

После этого "Патели Лизинг" обратилось в суд.

Судья решил, что суть спора сводится к тому, что, по мнению фирмы, она для получения сертификата готовности дома к эксплуатации предприняла все законодательно предусмотренные действия, в то время как ГАСИ настаивает на том, что фирма не допустила должностных лиц инспекции для осмотра дома, вследствие чего ГАСИ была лишена возможности осуществить процедурные моменты по проверке документов, а также проверку соответствия объекта проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что в отказе ГАСИ сослалась на пункт "не предоставлено документов, необходимых для принятия решения", но не обосновала, какие конкретно документы не были предоставлены.

При этом суд заявил, что единственным законодательно выдающимся документом, необходимым для принятия Госархстройинспекцией решения о выдаче сертификата, является Акт готовности объекта к эксплуатации. Застройщик такой Акт от 20 июля 2020 года предоставил вместе с заявлением. Суд указал, что этот акт следует считать достоверным, поскольку другого не доказано, кроме того Акт по содержанию и форме полностью соответствует требованиям, установленным для данного вида документов.

Кроме того, суд отметил, что представители ГАСИ не предоставили каких-либо материалов фото- или видео-, или иной фиксации недопуска на объект.

В результате, суд решил признать противоправным и отменить решение ГАСИ об отказе в выдаче сертификата о готовности дома к эксплуатации от 13 августа, а также обязал ГАСИ выдать застройщику сертификат готовности дома к эксплуатации и внести соответствующие сведения в госреестр.

Сейчас данных об апелляционном обжаловании этого решения ОАСК нет.

Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренду продлили еще на 5 лет.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа дома. Как указал суд, они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Однако 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.