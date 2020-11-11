Гетьманцев анонсировал законопроект о контроле за банками по программе с МВФ

Парламентский комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен зарегистрировать "банковский" законопроект, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand by Международного валютного фонда.

Об этом глава комитета Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам", – написал Гетманцев.

Законопроектом Национальному банку Украины будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рисковости их деятельности.

По словам Гетманцева, для укрепления корпоративного управления в банках законопроектом также предлагается ужесточить требования к набсовету финучреждения, а также к системе внутреннего контроля и управления рисками.

Помимо этого, предлагается ввести новую структуру и требования к капиталу банков, что позволит им оставаться стабильными, в том числе в кризисные периоды.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков