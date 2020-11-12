Цены на нефть превысили $43 за баррель

Котировки нефти продолжают расти. Рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. При этом перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры, пишет Интерфакс.

Утром времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,3%), до $43,93 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,19 (0,4%).

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,39%), до $41,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,09 (0,2%).

"Мы ждем подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе, - сказал Bloomberg аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. - Вакцина не повлияет на спрос до тех пор, пока не начнется ее использование, однако изменение настроя рынка само по себе позволит ценам на нефть удержаться на достигнутых уровнях".

Источники агентства сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы Министерством энергетики в 19:00 по Москве в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.