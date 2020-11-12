Цены на золото растут из-за опасений по поводу коронавируса

Стоимость золота в четверг утром растет на опасениях по поводу экономических последствий роста числа случаев COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,39%, или на 7 долларов, до 1868,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 24,352 доллара за унцию, пишет Прайм.

В четверг стоимость золота как надежного актива поддерживается неопределенностью вокруг распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику. Многие страны уже ввели серьезные карантинные меры, чтобы остановить очередную волну заболеваемости. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 52 миллиона человек.

Несмотря на новости о вакцине, пришедшие в начале недели, в долгосрочной перспективе слитки сохраняют свою привлекательность, поскольку может пройти еще длительное время, прежде чем начнется ее массовое использование и экономика вернется к до-вирусным показателям.

"Торговцы золотом пытаются найти баланс между положительными новостями о вакцинах и растущим числом случаев коронавируса по всему миру", — приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг