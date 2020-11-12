Суд подтвердил ликвидацию ПАО "Электроприбор" с долгом перед госбанком на 3,4 миллиарда

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение, которым был утвержден отчет ликвидатора и ликвидированы ПАО "Электроприбор" в связи с банкротством.

Согласно судебным материалам, в процессе конкурсного были погашены кредиторские требования ПАО "Электроприбор" на 55,2 млн грн, сообщает Finbalance.

В своей апелляционной жалобе Укрэксимбанк просил отменить определение суда первой инстанции и передать дело на новое рассмотрение в стадию ликвидационной процедуры в другом составе суда. Свою позицию госбанк обосновывал тем, что ликвидатор оставил без рассмотрения вопроса о субсидиарной ответственности лиц, виновных в доведении до банкротства.

"Электроприбор" отмечал, что для выявления имущественных активов должника с целью удовлетворения требований кредиторов выполнил все необходимые действия и обязанности, возложенные на него Кодексом Украины из процедур банкротства.

Северный апелляционный хозсуд решил, что "одобрив отчет ликвидатора, банк, как член комитета кредиторов, выразил свою волю и подтвердил, что ликвидатором были соблюдены принцип несомненной полноты действий ликвидатора в ликвидационной процедуре".

Коллегия судей также обратила внимание, что договор, заключенный между ПАО "Электроприбор" и ООО "Электроприбор" о продаже имущества банкрота, который фигурирует в уголовном деле №12017100100006811 от 08.06.2017, был заключен больше 3 лет назад, а следовательно ликвидатор не мог обратиться за защитой нарушенного права в пределах срока исковой давности.

16.04.2018 суд утвердил реестр требований кредиторов предприятия, включив в него в т.ч. требования Укрэксимбанка на 3,25 млрд грн. Также суд отдельно утвердил требования Укрэксимбанка, которые обеспечены залогом должника на сумму 155,5 млн грн.

Согласно судебным материалам, ПАО "Электроприбор" было поручителем и ипотекодателем по долгам ООО "КоронАгро" (признано банкротом в июле-2017) перед Укрэксимбанком. В ипотеку госбанка были переданы корпуса и нежилые помещения по адресу Киев, ул. Глыбочицкая, 17 залоговой стоимостью 155,5 млн грн.

По данным НКЦБФР, на конец 2017 владельцем 93,8% акций ПАО "Электроприбор" была компания "Арпанет Холдингс Лимитед". В госреестре ее бенефициаром указанный Александр Унинец.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "КоронАгро" является Виктор Тополов (экс-нардеп и экс-министр угольной промышленности).

Раньше Arpanet Holdings Limited связывали с женой Тополова, называя компанию одним из миноритариев KDD Group. Как сообщалось, долговые обязательства KDD Group перед Укрэксимбанком достигали 168 млн долл.