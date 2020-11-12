Украинцы увеличили количество обращений к НБУ по поводу работы банков и финкомпаний

Национальный банк Украины в июле-сентябре 2020 года получил и обработал 16,290 тыс. обращений граждан, что на 73% больше по сравнению с апрелем-июнем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причиной роста является расширение его полномочий в связи с началом регулирования большинства небанковских учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов с 1 июля текущего года, сообщает НБУ.

10,4 тыс. из полученных в третьем квартале обращений – это звонки в контакт-центр, 5,9 тыс. - письменные обращения. Почти половина письменных обращений (47%, или 2,745 тыс.) связаны с нарушениями прав потребителей, остальные – по поводу разъяснений и справок.

Наиболее часто в письменных обращениях поднимались вопросы, связанные с микрокредитованием (33,5% обращений), взысканием долгов банков и финкомпаний (17,7%), обязательными видами страхования (11,7%), кредитами банков (7,9%), а также платежными картами и расчетами по них (7,6%).

В третьем квартале НБУ получил 4295 письменных обращений, связанных с работой небанковских финучреждений. При этом в 70% случаев потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием (2965), еще в 20% - страховых компаний (854), а также кредитных союзов (396) и ломбардов (84).

Доля обращений, связанных с нарушениями прав потребителей небанковскими учреждениями, составила 54% от общего объема, финансовыми компаниями - 55%, страховщиками - 42%, кредитными союзами - 96%.

Среди проблемных вопросов, связанных с работой небанковских учреждений, Нацбанк указывает непонимание клиентами правомерности онлайн-договоров, невозврат средств вкладчикам кредитных союзов, несправедливые условия договоров, жесткие методы взыскания просроченной задолженности.

Помимо того, контакт-центр НБУ в третьем квартале обработал 2427 звонков, связанных с работой небанковских финучреждений. Подавляющее количество звонков касалось разъяснений относительно работы этих компаний.

В третьем квартале 2020 НБУ также получил 1336 письменных обращений относительно работы банков. При этом треть таких обращений была связана с нарушениями прав потребителей. Чаще всего обращения касались работы двух банков, имеющих наибольшую клиентскую базу и активно работающих с населением.

Среди проблемных вопросов, связанных с работой банков НБУ указывает невыполнение финансовым учреждением решения суда в пользу клиента, низкое качество обслуживания в отделениях, мошенничество с карточками, автоматическое списание поступлений на счет для погашения долга.