Молдова возобновила работу пунктов пропуска на границе с Украиной
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Сегодня, 12 ноября в 08.00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
О решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбы Украины сообщила Пограничная полиция Молдовы.
Ранее Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая.
Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны