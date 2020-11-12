В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о Фонде декарбонизации
Законопроект №4347 предусматривает создание государственного фонда декарбонизации. Фонд декарбонизации предлагают наполнять за счет налога на выбросы СО2. Налог планируют увеличить с 10 до 30 грн/т.
50% средств планируют направлять в общий фонд государственного бюджета. Остальные 50% – в Фонд декарбонизации.
Средства фонда будут идти исключительно на проекты по сокращению выбросов СО2. На данный момент рассматриваются семь направлений, которые будут иметь энергоэффективный, экологический и социальный эффекты:
- проекты по модернизации генерирующих предприятий;
- модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;
- удешевление проектов по переработке бытовых отходов;
- электробусы для общественного транспорта;
- стимулирование использования частных электрокаров населением;
- проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере.
Список не является исчерпывающим.
"Фонд декарбонизации станет шагом на пути сокращения углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины – так называемого углеродного тарифа, который могут ввести уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся присоединиться", – заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.