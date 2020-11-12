Кабмин назначил "Медицинские закупки Украины" централизованной закупочной организацией

Кабинет министров определил ГП "Медицинские закупки Украины" централизованной закупочной организацией (ЦЗО) в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 ноября.

Согласно сообщению, это решение позволит госпредприятию проводить тендеры и закупки по рамочным соглашениям лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, медицинских изделий и специализированного санитарного транспорта в интересах Минздрава.

"В европейской и мировой практике централизованные закупочные организации рассматриваются как мощный фактор профессионализации в сфере публичных закупок, особенно из-за наличия специального персонала с углубленным знанием правовых и процедурных аспектов и потребностей заказчиков", – отмечают в Минэкономики.

Как пояснили в пресс-службе самого госпредприятия "Медицинские закупки Украины", это решение обеспечит дальнейшую поддержку работы медицинского каталога Prozorro Market.

"Закон "О публичных закупках" определяет, что создание электронных каталогов и их формирование и сопровождение осуществляют исключительно ЦЗО. Долгое время ГП МЗУ администрировало их как пилотный проект. Без статуса ЦЗО мы не могли бы продолжить работать с ними", – пояснили в МЗУ.

По данным госпредприятия, на сегодня медицинский каталог Prozorro Market содержит 3055 товаров, 281 квалифицированного поставщика, 872 государственных заказчика, которые постоянно заказывают товары. За время его существования было заключено 1543 сделок на общую сумму 16,27 млн грн.

Кроме того, решение Кабмина позволит увеличить суммы закупок через каталог с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, что положительно повлияет на ассортимент товаров, ценообразование и конкуренцию, привлечение поставщиков к продаже товаров государственным заказчикам, скорость поставки и качество товара.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" было создано в 2018 году для обеспечения прозрачных, качественных и эффективных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.