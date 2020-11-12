"Укртранснафта" продаст закупленную весной нефть на НПЗ Коломойского и в Беларусь

НАК "Нафтогаз Украины" разрешил АО "Укртранснафта" заключить договор на продажу 80 тыс. тонн нефти Azeri Light (плюс-минус 10%) "дочке" "Белорусской нефтяной компании" – BNK (UK) Limited (Великобритания).

Соответствующее решение "Нафтогаз", как единоличный акционер компании, принял 21 октября, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 17 августа "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт "Пивденный".

Кроме того, решением от 15 октября "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" второй партии азербайджанской нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС "Кременчуг". Это может указывать, что покупатель нефти поставит ее для нужд Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров).

Напомним, в апреле "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть,начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

Перед этим "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.