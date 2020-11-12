Кабмин отменил ограничения на зарплаты топ-менеджеров "Укрзализныци", "Борисполя" и АМПУ

Кабинет министров Украины отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов АО "Укрзализныця", ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины".