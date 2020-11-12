Авиакомпания Windrose возобновит полеты из Киева в Запорожье

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") с 1 декабря возобновит регулярные авиарейсы Киев - Запорожье - Киев.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, перелеты в обеих направлениях будут выполняться ежедневно.

Из Киева (аэропорт "Борисполь") рейсы запланированы на 20:10 (прилет – 21:35), из Запорожья – на 07:00 (прилет – 08:30).

Как сообщалось, авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев в конце октября по коммерческим причинам.

Однако затем авиакомпания SkyUp отменила свой единственный внутренний рейс Киев-Запорожье до конца зимнего расписания 2020/2021 годов.

После ухода SkyUp единственным перевозчиком на линии остается "Мотор Сич", которая летает в Жуляны.