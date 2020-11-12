В Кабмине признали срыв сроков запущенной Шмыгалем реформы Строительной инспекции

Сроки реализации реформы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, запущенной весной 2020 года, затягиваются.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил во время рабочей встречи, посвященной этому вопросу, передает пресс-служба Минрегиона.

Он напомнил, что эта реформа стартовала в марте, когда было принято постановление Кабмина о ликвидации Госархстройинспекции и создание Государственной сервисной службы градостроительства и Госинспекции градостроительства.

"Завершение реформы, как отмечал премьер-министр, планировалось осенью этого года. Но на самом деле процесс затянулся, мы должны признать это. Случилось так в силу ряда обстоятельств, среди которых, в частности, и значительное количество ответственных и участников процесса, несоответствие законодательной базы, огромное сопротивление старой системы, определенные кадровые вопросы", – заявил Чернышев.

Он подчеркнул, что теперь Минрегион берет на себя ответственность за кадровые назначения и шаги, необходимые для продолжения реформы.

"События последних двух недель – обыски в ГАСИ и неотложные кадровые изменения, осуществленные правительством, – доказывают срочность нашей совместной работы", – отметил чиновник.

Как отмечается в сообщении, по результатам встречи ее участники договорились, что приоритетом в реформе отрасли должно стать законотворческая работа.

По словам Чернышева, новообразованная рабочая группа начнет разработку нового законопроекта, который должен стать эффективным инструментом реформирования государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как сообщалось, в октябре Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании отстранил руководителей Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, а также сместил и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию, среди организаторов схемы фигурируют бывшие и действующие чиновники ГАСИ и других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски в том числе прошли у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко, в деле также фигурирует уволившаяся 15 октября глава аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента застройщик Владимир Родин.