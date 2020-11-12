Работа Конституционного Суда заблокирована из-за коронавируса, – СМИ (обновлено)
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в суде.
"Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на самоизоляции, в частности, находятся председатель КС, часть судей, у некоторых уже подтвержден диагноз COVID-19.
"Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса",– добавил источник.
По информации собеседника агентства, в ближайшее время, вероятнее всего, заседания Большой палаты планироваться не будут.
В свою очередь, судья КС Игорь Слиденко подтвердил, что в последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник.
"Мне достоверно известно о двух случаях COVID среди судей Конституционного суда", – отметил судья.
Вечером четверга в пресс-службе КСУ уточнили, что в настоящее время в Конституционном Суде Украины "зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей".
"В связи с этим, с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", – сказано в сообщении на сайте суда.