Работа Конституционного Суда заблокирована из-за коронавируса, – СМИ (обновлено)

Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины в том, что часть судей находится на самоизоляции либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в суде.

"Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на самоизоляции, в частности, находятся председатель КС, часть судей, у некоторых уже подтвержден диагноз COVID-19.

"Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса",– добавил источник.

По информации собеседника агентства, в ближайшее время, вероятнее всего, заседания Большой палаты планироваться не будут.

В свою очередь, судья КС Игорь Слиденко подтвердил, что в последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник.

"Мне достоверно известно о двух случаях COVID среди судей Конституционного суда", – отметил судья.

Вечером четверга в пресс-службе КСУ уточнили, что в настоящее время в Конституционном Суде Украины "зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей".

"В связи с этим, с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", – сказано в сообщении на сайте суда.