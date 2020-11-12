Конституционный Суд заявил о готовность разъяснить решение об отмене деклараций

Конституционный Суд Украины (КСУ) готов разъяснить порядок исполнения решения об отмене наказания для чиновников за внесение недостоверных данных в декларацию по ходатайству участника конституционного производства, который принимал участие в деле.

Как сообщается на сайте суда, КСУ не согласен с утверждениями Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о том, что решение Коснтитуционного Суда осложнило проверку информации в отчетах политических партий.

Кнституционный Суд в связи с этим обвиняет НАПК в "непонимании решения суда или его сознательной неправильной трактовке".

"Поэтому подчеркиваем, что Конституционный Суд Украины по ходатайству участника конституционного производства, который принимал участие в деле, может разъяснить порядок исполнения решения суда. Право на такое ходатайство имеют субъект представления, президент Украины, председатель парламента", – подчеркнули в КС.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.

По оценке министра финансов Сергея Марченко, из-за решения КВУ об отмене ответственности за декларирование имущества чиновников Украина рискует потерять около $5 миллиардов финансовой помощи от международных партнеров. В частности, Всемирный Банк считает, что решение КСУ относительно е-деклараций нарушает обязательства Украины, что ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной на общую сумму $2,23 млрд.