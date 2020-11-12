Пандемия ударит по производству рыбы и фруктов, – ООН

Производство и потребление рыбы и фруктов в мире из-за распространения коронавируса сократится. Но в целом мировая торговля продовольствием оказалась в значительной степени невосприимчива к последствиям пандемии.

Это следует из опубликованного 12 ноября продовольственного прогноза ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает Интерфакс-Украина.

Этот прогноз публикуется раз в полгода. В нем говорится, что данные за первую половину года "подтверждают высокую, пусть и не абсолютную, невосприимчивость мирового рынка продовольствия к потрясениям, спровоцированным пандемией COVID-19".

Как считают авторы, в 2020 году общая сумма затрат на импорт продовольствия в мировом масштабе может превысить показатель 2019 года, но при этом наблюдается тенденция к сокращению потребления дорогих видов продовольствия на фоне роста потребления основных продовольственных товаров. Активный вклад в поддержание товарооборота внесли развивающиеся страны. Их экспортная выручка за первое полугодие увеличилась на 4,6%.

В то же время развитые страны сократили объем экспорта.

"В определенной мере такое сокращение можно объяснить резким падением экспорта напитков, рыбы и мяса, поскольку спрос на эти товары острее реагирует на снижение доходов домохозяйств, обусловленное сжатием мировой экономики", – говорится в пресс-релизе.

За полгода мировой импорт напитков упал более чем на 12%, рыбной продукции – более чем на 10%. Но при этом наблюдался 10-процентный рост объемов торговли животными и растительными жирами и семенами масличных.

Анализируя ситуацию в рыбохозяйственном секторе, авторы прогноза отмечают, что он значительно пострадал от снижения объемов торговли. Ожидается, что в этом году из-за негативного воздействия пандемии на спрос, логистику, цены, трудовые ресурсы и бизнес-планирование снизится вылов рыбы, а производство продукции аквакультуры сократится впервые за много лет. Падение спроса на свежую рыбу, обусловленное нежеланием людей посещать рынки и рестораны, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия, прогнозируется в документе. В то же время это будет способствовать "инновационным изменениям производства, укорачиванию производственно-сбытовых цепочек и появлению новых каналов сбыта".

На фруктовом рынке наибольшему воздействию COVID-19 оказался подвержен сегмент тропических фруктов, в первую очередь скоропортящихся и относительно дорогих, обработка которых требует значительных затрат ручного труда и быстрой транспортировки, часто воздушным транспортом. Снижаются объемы мировой торговли ананасами, манго и папайей, причем в некоторых случаях падение достигло двузначных значений.

В то же время поставки бананов и авокадо несколько выросли. Высокий спрос на бананы, считающиеся безопасными с санитарной точки зрения и удобными для потребления, привел к рекордному увеличению экспорта из Эквадора и восстановлению производства бананов в Коста-Рике. Устойчивый спрос на авокадо в ЕС увеличил их поставки из Кении, Колумбии и Перу, с лихвой компенсировав сезонное сокращение ввоза из Мексики и резкое падение закупок со стороны США.