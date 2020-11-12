Кабмин расширит действующие программы помощи бизнесу в условиях карантина, – Петрашко

Кабинет министров планирует расширить существующие программы поддержки бизнеса, в частности "Доступные кредиты 5-7-9" и программу помощи по частичной безработице.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко заявил во время встречи с представителями бизнес-индустрий, в том числе ресторанного бизнеса, киноиндустрии, торгово-развлекательного бизнеса и учреждений культуры, передает пресс-служба Минэкономики.

Так, в рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматривается предложение расширить круг участников путем повышения максимального уровня годового дохода предприятий, возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года, учесть вопросы залога и введения портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством), предусмотреть ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Петрашко также сообщил, что адаптация программы "Частичная безработица" к новым карантинным условиям будет осуществляться в тесной координации с бизнесом и Центром занятости, через который и реализуется программа.

Он уточнил, что главная цель – помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. Для этого дополнительно выделены средства на сумму 80 млн грн.

"Также во время диалога предпринимателями поднимался вопрос арендной платы и возможность от ее освобождения/отсрочки. Среди предложенных вариантов решений – взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, допускающие использование механизма форс-мажора. Еще один рассмотренный формат поддержки бизнеса – получение грантов, в контексте которых предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки", – сказано в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что для детального обсуждения всех вопросов и наработок сбалансированных решений в ближайшее время будет создана Межведомственная рабочая группа. В состав группы войдут представители Минэкономики, Минфина, профильного комитета и бизнеса.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.