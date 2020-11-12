Минэнерго создало госпредприятие для возвращенных Ахметовым шахт

Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", куда войдут возвращенные из аренды "ДТЭК" Рината Ахметова угольные активы.

Приказ №693 подписан и.о. министра энергетики Ольгой Буславец 28 октября, передает Интерфакс-Украина.

В Едином госреестре датой регистрации юрлица указано 2 ноября, и.о. генерального директора "Добропольеуголь-добыча" назначен экс-глава "Свердловантрацит" и "Донецкая угольная энергетическая компания" Александр Коваль.

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

Кабмин также согласился с предложением ДТЭК создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объяснила, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время в компании отмечали, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.