Министерства отказались открыть ведомственные больницы для больных с COVID-19, – КГГА

Киевская власть получила отказ на предложение использовать для пациентов с COVID-19 мощности находящихся в столице ведомственных больниц, больниц медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), а также частных клиник, вместо разворачивания мобильных госпиталей.

Об этом говорится в ответе Киевской горгосадминстрации (КГГА) за подписью заместителя ее главы Валентина Мондриевского на запрос агентства Интерфакс-Украина.

"Городские власти неоднократно обращались к правительству и Минздраву с просьбой, чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где есть 11 тыс. коек и квалифицированный персонал. Недавно мы получили отказ в оказании помощи больным COVID-19. И только с сегодняшнего дня эти учреждения согласились принимать ургентные случаи по терапевтической, хирургической и кардиологической патологии и пациентов с нейроинфекцией", – сказано в сообщении.

Замглавы КГГА отметил, что коечный фонд столичных государственных и ведомственных медучреждений мог бы быть использован для пациентов с COVID-19 вместо развертывания мобильных госпиталей.

"Городские власти категорически против развертывания мобильного госпиталя и считают, что имеющийся кадровый и коечный фонд учреждений Минздрава, НАМНУ, ведомственных и частных медучреждений является достаточным для лечения пациентов с коронавирусом", – считает Мондриевский.

Он отметил, городские власти разработали предложения и расчеты относительно возможностей использования и перепрофилирования неприспособленных объектов для размещения мобильных госпиталей для лечения больных COVID-19.

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Киев определил, что такими помещениями могут быть, в частности, Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины и Международный выставочный центр. Исполнителем этих работ предложено определить ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского" как профильное учреждение общегосударственного значения.

"Ответ на свои предложения на сегодня мы, опять же, не получили. Сейчас город ждет профессиональных выводов профильных научных учреждений и конкретных предложений специалистов по проведению необходимых противоэпидемических мероприятий и укомплектования кадрами из числа сотрудников НАМНУ в соответствии с расчетами, предоставленными департаментом здравоохранения столицы", – подчеркнул Мондриевский.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский сообщал, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирус в семи научных учреждениях Киева.