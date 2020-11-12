Уманский ушел в отставку с должности советника Ермака

Экс-министр финансов Игорь Уманский (4 – 30 марта 2020 года) Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом Уманский написал на своей странице в сети Facebook.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению", – написал экс-министр.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.

После увольнения Уманский в апреле был назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

В экономическом блоке на должность министра финансов был назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.