"Укроборонпром" назначил ответственным за продажу избыточного имущества Мустафу Найема
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
Кроме этого, "Укроборонпром" назначил на должность руководителя по коммуникациям Владимира Гайдаша, который до этого возглавлял департамент коммуникаций АО "Укргаздобыча" и был советником по вопросам коммуникаций председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"За год работы нам удалось перезагрузить взаимоотношения концерна со всеми государственными органами власти, сосредоточившись на коммуникации с заказчиками, в первую очередь с Министерством обороны и субъектами, участвующими в формировании государственной политики военно-промышленного комплекса", – прокомментировал назначение на новую должность Мустафа Найем.
По его словам, сегодня в собственности предприятий "Укроборонпрома" находится более 11 млн кв. м недвижимости, из которых более 210 тыс. кв. м – это избыточное имущество, которое не задействовано в производственных процессах и может быть продано или передано в аренду.
"Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", – добавил Найем.