Аэропорт "Запорожье" перешел на сокращенный график работы

Международный аэропорт "Запорожье" в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перешел на сокращенный график работы.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Международный аэропорт Запорожье с 9 ноября 2020 года перешел на сокращенный график работы: с 05:00 до 23:00", - сказано в сообщении.

Такое сообщается, что согласно письму Госавиаслужбы Украины, определенному решением о безопасности полетов №2020-05, запрещается вход в терминал провожающим и встречающим, а также пассажирам с признаками болезни.