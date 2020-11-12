Семейная фирма Бродского получит 150 миллионов за поставки защитных халатов для Минздрава

ГП "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 29 октября и 6 ноября заключило два соглашения с ООО "Группа Венето" о закупке защитных халатов на общую сумму 154 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договоров, в этом году фирма поставит 700 тысяч многоразовых медицинских изоляционных халатов размеров S, M, L собственного производства из нетканого материала по 220 грн за штуку. Они должны быть стерильные или нестерильные, новые, с длинными рукавами с эластичной тесьмой или резинкой по краю, на завязках на поясе и – при наличии – на шее. Халаты должны иметь предусмотренные законом декларации и сертификаты и соответствовать ДСТУ EN 14126: 2008. Материал и класс изделий не указаны.

По данным участников рынка, для многоразового халата 6 класса защиты модуль В цена в 220 грн является нормальной, если учесть расход мембранного материала 1,85-2,40 погонного метра на халат. Рыночная цена такого материала составляет 2-5 евро за кв. м в зависимости от плотности и страны производства. К тому же при ввозе в Украину такой материал облагается пошлиной. Из некоторых нетканых материалов можно шить более дешевые халаты до 4 класса защиты.

Черкасской "Группой Венето" во главе с Александром Згибловым через киевское ООО "Денди ЮА" владеют Светлана, Юрий и Ростислав Бродские. Это вторая жена и сыновья экс-нардепа, бывшего депутата Киевсовета и экс-главы Госкомпредпринимательства Украины во времена Виктора Януковича Михаила Бродского.

Згиблов был депутатом Черкасского горсовета от "Партии Свободных Демократов" Бродского, которая в этом году туда не прошла. Также он шел от нее в мэры Черкасс, но набрал всего несколько процентов голосов.

"Veneto" производит ортопедические матрасы и логистическую тару. На сайте компании также есть мебель, одеяла, подушки и спецзащита – комбинезоны, щитки и бахилы, но именно халатов нет.

Всего с 2016 года "Группа Венето" получила государственных подрядов на 175,65 млн грн. Из них нынешние подряды "медзакупок" – самые большие и первые конкретно по спецзащите.

Как сообщалось, за выделенные из правительственного Фонда борьбы с распространением коронавирусной болезни 3 млрд грн министр здравоохранения Максим Степанов предлагал закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку.