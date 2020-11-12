Госпредприятие Минздрава завершило закупку томографов на 2 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

ГП "Медицинские закупки Украины" подписало семь соглашений с четырьмя поставщиками на покупку 136 томографов общей стоимостью 1,93 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

В частности, 6 ноября госпредприятие заключило два соглашения с ООО "ИМД+" о поставке компьютерных томографов в опорные больницы до конца 2020 года на общую сумму 558,3 млн грн.

Все томографы будут укомплектованы монитором ЭКГ, рабочей станцией обработки данных, рентген-защитным стеклом, источником бесперебойного питания, автоматическим болюсным инжектором, силовым распределительным щитом и медицинским принтером для сухой печати снимков. Поставщики установят, наладят и протестуют томографы, обеспечат сопровождение ввода в эксплуатацию и обучат персонал. Гарантия составляет три года.

Заказали 40 томографов производства компании "Hitachi Ltd" (Япония):

10 штук – 128-срезовый Scenaria View по 19,92 млн грн. В июне Областная больница интенсивного лечения Мариуполя заказала его этой фирме в полтора раза дороже – за 28,9 млн грн. Он был с монитором ЭКГ, рабочей станцией врача-кардиолога, рентген-защитным стеклом, источником бесперебойного питания, автоинжекторов и принтером.

30 штук – 32-срезовый Supria 32 по 11,97 млн грн. В июне Центральная городская больница Александрии заказала его в неизвестной комплектации в ООО "Медгарант" за 15,25 млн грн, Центральная городская больница Кропивницкого – у ООО "Промед Технолоджис" за 14,79 млн грн, что на четверть дороже. До пандемии коронавируса цены были выше и включали 7% НДС. В 2019 году "ИМД+" продала больнице в Бахмуте такой томограф с рабочей станцией врача-рентгенолога, рентген-защитным стеклом, ИБП, принтером автоинжекторов и электрооборудованием за 14,72 млн грн, что на четверть дороже.

"Медзакупки" использовали для анализа рынка допороговые торги, а затем заключили соглашения по процедуре COVID-19 с теми участниками, которые отвечали медико-техническим требованиям.

С учетом состоявшихся ранее закупок сумма семи соглашений с четырьмя поставщиками за 136 томографов составила 1,93 млрд грн.

При этом самого дешевого участника нескольких из упомянутых торгов отклонили максимальной нагрузки на стол не менее 205 кг вместо не менее 220 кг, как того требовал Минздрав.

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Напомним, 8 июля Кабмин выделил Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 средства в размере 5,3 млрд грн на приобретение "оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах".

В перечень вошли компьютерные томографы, стационарные цифровые рентгеновские агиографический системы для интервенционной кардиологии и общей ангиографии, системы эндоскопической визуализации для операционных отделений. Эти средства получило ГП "Медицинские закупки", однако требования к оборудованию разрабатывал Минздрав. А именно - рабочая группа во главе с руководителем ГУО "Политехмед" Ростиславом Картавцевым.

Созданной в июле 2019 года столичной "ИМД+" во главе с Александром Леочко владеют Елена Балычева из Харьковской области и Игорь Чернявский из Германии.

Балычевой также принадлежит ООО "ИМД Технологии", а Леочко - ООО "Севафарм УА".

Чернявский имеет ряд фирм с немцем Марком Гороховским: ООО "Ультрагеном", ООО "Медтехплюс", ООО "Матато", ООО "Матато-Парк", а также "Gemofarm LP" (Великобритания).

На "Gemofarm LP" ранее было записано ООО "Гемофарм", которое продвигало в Украине средство от кровотечений "Умань Комплекс" производства "Kedrion" (Италия) и имело связи с окружением генерал-полковника СБУ Владимира Шеремета.