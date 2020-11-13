Итоги недели: Карантин выходного дня, продажа АЗС Ахметова и Зеленский в Феофании

Главные новости экономики за неделю 9 - 13 ноября.

ФИНАНСЫ

Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ

МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Минфин вновь повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 7,88 млрд грн. В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк за неделю с 9 по 13 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,1375 грн/$ в понедельник до 28,1158 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Нацбанк увеличил выдачу долгосрочных кредитов рефинансирования в 3 раза

Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.

Ставки по гривневым депозитам упали ниже 9% годовых, – НБУ

В течение третьего квартала 2020 года средняя ставка по 12-месячным депозитам в гривне снизилась на 0,9 п.п. – до 8,7% годовых. Как отмечается в обзоре банковского сектора НБУ, ставки по краткосрочным вкладам упали еще больше, но это не создало стимула для их перевода в более долгосрочные.

Банки сократили количество новых ипотечных кредитов, – опрос НБУ

За первые 9 месяцев 2020 года банки заключили 3640 новых ипотечных договоров, что на 269 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в опросе банков об ипотечном кредитовании. В от же время объем выданных кредитов увеличился на 16% – до 2,3 млрд грн, поскольку вырос их средний размер.

Из Украины вывели дивиденды на $2,7 миллиарда с начала года, – НБУ

В январе-октябре бизнес направил на репатриацию дивидендов $2,74 млрд, сообщили в Национальном банке. В том числе $2,09 млрд с этой целью было куплено на межбанковском рынке.

"Укрэксимбанк" завершил выкуп евробондов на $300 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" завершил досрочный выкуп еврооблигаций с погашением в 2022 и 2025 годах номинальной стоимостью $300 млн за счет собственных средств. Перед этим в конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн.

Нацбанк согласовал Тигипко приобретение покупателя акций "Проминвестбанка"

Национальный банк согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "ФК "Фортифай", купившей ранее 99,77% акций "Проминвестбанка". При этом в НБУ уточнили, что разрешения на покупку самого банка Тигипко пока еще не получил.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась в октябре до 1%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в октябре ускорился до 1% с 0,5% в сентябре, свидетельствуют данные Госстата. В годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%.

Баланс внешней торговли в третьем квартале вернулся к дефициту, – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, во втором – с профицитом $1,07 млрд, в третьем квартале вновь стал дефицитным – $0,54 млрд, сообщил Госстат. Однако в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше.

ВЛАСТЬ

Кабмин ввел карантин выходного дня с ближайшей субботы

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным будет запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.

Зеленский, Ермак и Разумков получили позитивные тесты на коронавирус

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак получили положительный тест на COVID-19, после чего переехали под надзор врачей в специально оборудованные палаты в элитной больнице "Феофания", хотя еще весной президент обещал, что VIP-палат для него в Украине не будет.

Позитивный тест на COVID-19 также получили председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, что поставило под угрозу работу парламента. В то же время из-за вспышки коронавируса отменил пленарные заседания Конституционный Суд.

Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза

По данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на ремонт и строительство дорог составили 3,9 млрд грн. В целом из Фонда в объеме 66 млрд грн израсходовано 39 млрд грн, в том числе на ремонт дорог использовано 20,22 млрд грн.

Кабмин сменил главу Одесского припортового завода

Кабинет министров согласовал назначение и.о. главы АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева. В 2000-х он работал на Лисичанском ОПЗ, в "Укртрансгазе", до 2015 года возглавлял совместное предприятие с "Газпромом", место работы в последние пять лет – неизвестно.

Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

Министр здравоохранения Максим Степанов назначил главой "Государственного экспертного центра Минздрава" Михаила Бабенко. До этого он возглавлял ЧАО "Медфарком-Центр", которое Антимонопольный комитет только в начале ноября оштрафовал за участие в схеме завышения цен на инсулин.

Государственную зерновую корпорацию возглавил уволенный глава ГП "Укрлектравы"

Кабмин назначил и.о. главы "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" депутата от "Батькивщины" Андрея Власенко, которого Минэкономики только в конце октября уволило с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" после того, как не нашло ни отчетности компании, ни даже ее офиса.

Кабмин сменил главу Концерна радиосвязи и телевидения

Кабинет министров назначил новым гендиректором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Кирилла Данилова, известного в Днепре медиаменеджера. Длительное время он возглавлял местный "9 канал", близкий к олигарху Игорю Коломойскому.

ЭНЕРГЕТИКА

Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома"

В энергосистеме Украины (ОЭС) производство электроэнергии тепловыми станциями (ТЭС) превысило генерацию атомных станций "Энергоатома", что случается крайне редко. К этому привел вынужденный простой трех блоков АЭС. В условиях роста потребления это также привело к росту цен для бизнеса.

.Нацкомиссия одобрила тариф "Укрэнерго" на передачу на 2021 год

НКРЭКУ предложила установить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 году в размере 309,8 грн/МВт-ч, что 28,9% выше действующего тарифа (240,23 грн/МВт-ч), но на 1% меньше тарифа на декабрь. При этом регулятор учел, что в госбюджет заложат 9,4 млрд грн компенсации по "зеленым тарифам".

Новая АЭС в Беларуси приостановила работу после визита Лукашенко

Минэнерго Беларуси подтвердило приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока БелАЭС, который был официально запущен при участии Александра Лукашенко 7 ноября. В ведомстве признали, что на новом блоке возникла необходимость замены оборудования.

ТРАНСПОРТ

"Украэрорух" выиграл в Верховном суде дело против МАУ Коломойского

Верховный Суд встал на сторону госпредприятия "Украэрорух", обязав авиакомпанию МАУ Игоря Коломойского и партнеров платить за предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию. За годы судов долг перевозчика превысил 1 миллиард, а для решения этого вопроса был принят отдельный закон.

КОРПОРАЦИИ

Суды впервые за пять лет обошли коррупцию в рейтинге преград для инвесторов, – ЕБА

Недоверие к судебной системе впервые за последние пять лет возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций, тогда как "лидер" предыдущих лет – коррупция – заняла второе место, свидетельствуют результаты ежегодного опроса иностранных инвесторов, проведенного ЕБА.

Ахметов завершил продажу своей сети АЗС

Холдинг SCM Рината Ахметова завершил продажу принадлежащей ему сети АЗС "Параллель" компании "Нафтаинвест 2020" малоизвестного предпринимателя Александра Дубинина. До российской агрессии на Донбассе сеть насчитывала более 140 станций, теперь их осталось около 60.

Dragon Capital купит проблемный участок под индустриальный парк возле Львова

АМКУ предоставил разрешение инвесткомпании Dragon Capital на приобретение ООО "Ситипи Украина", которое через дочернюю фирму в 2015 году получило 23,5 га земли под Львовом для строительства индустриального парка. Именно выделение этого участка стало поводом для расследования против мэра города Андрея Садового.

Молдавская компания купила спиртзавод в Украине за рекордную цену

Молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спирта в Молдове, предложила заплатить 120 млн грн на аукционе по приватизации предприятия "Укрспирта" на Тернопольщине при стартовой цене 54,7 млн грн. Это рекордная цена на аукционах по продаже спиртзаводов, стартовавших в октбяре.

Основатель Data Group Кардаков вышел из состава владельцев компании

Основатель одного из крупнейших в Украине телекомоператоров Data Group Александр Кардаков окончательно покинул состав акционеров компании, продав оставшуюся долю фонду инвесткомпании Horizon Capital, которая в итоге сконцентрировала 96,13% акций.

АМКУ резрешил владельцу аптек "Здорова родина" купить трех конкурентов

Антимонопольный комитет разрешил совладельцу управляющего сетью из около 70 аптек ЧП "Фармацевтическая компания "Здорова родина" Николаю Михайлюку приобрести контроль над тремя компаниями, которые совместно контролируют еще около 90 аптек, преимущественно в западных областях.

Мобильный оператор lifecell получил квартальную прибыль впервые с 2005 года

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) в третьем квартале 2020 года получил 36,8 млн грн чистой прибыли. Таким образом компания впервые вышла на чистую прибыль с начала работы на украинском рынке в 2005 году.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

В РФ суд приговорил Григоришина к четырем годам колонии

Мещанский райсуд Москвы приговорил украинско-российского миллионера Константина Григоришина у четырем годам колонии общего режима за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб ($180 млн) в 2008-2010 годах. Григоришин находится в России в розыске с 2015 года.

Суды почти узаконили строительство скандального дома-монстра на Подоле

Скандальный Окружной админсуд Киева обязал выдать застройщику сертификат о введении в эксплуатацию здания по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе. К тому же перед этим апелляционный суд отменил решение, которым фирму обязали снести самовольно построенные четыре этажа указанного здания.